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اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء المصرية،  هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجرية، مساء اليوم الأحد 21 يونيو الموافق 29 من شهر شوال، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.   
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
 
 ويولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.
 
وكشفت الحسابات الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة.
 
 أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 5 لـ26 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا فلكيا اليوم الاثنين 22 يونيه. 
 

استطلاع هلال ذو القعدة

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