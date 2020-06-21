الوادى الجديد تسجل 14 إصابة ووفاة جديدة بكورونا بينهم طفلان بإجمالي 201 حالة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، عن تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بإجمالي 201 حالة بينهم 12 وفاة.

وأكد الزملوط تسجيل 14 حالة في 3 مراكز إدارية بواقع 7 حالات في مدينة الخارجة و5 حالات بمركز الداخلة وحالتين بمركز بلاط، فيما شهدت المحافظة وفاة حالة من مدينة الخارجة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 19 حالة اليوم بإجمالي 104 حالة شفاء من إجمالي المصابين، كما جرى إنهاء وفك عزل 111 مواطنًا من المخالطين لحالات إيجابية بواقع 31 بمركز الداخلة و30 بمركز بلاط، و50 من مركز الخارجة.

وجاء تفصيل حالات الإصابة ليوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري بواقع 7 حالات بمدينة الخارجة بينهم طفلان من الحالات المخالطة، وحالة بقرية القديمة وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط، و3 حالات بمدينة موط وحالة بقرية القصر وحالة بقرية المعصرة بمركز الداخلة.

شدد الزملوط، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتطبيق الالتزام أيضا بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

وأشار الزملوط إلى تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

وأوضح المحافظ، أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.