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النيابة تستعجل التقرير الطبى فى واقعة شاب توفى بعد تناوله وجبه مسمومة بالمنيل

الأحد، 21 يونيو 2020 10:50 ص
النيابة تستعجل التقرير الطبى فى واقعة شاب توفى بعد تناوله وجبه مسمومة بالمنيل جثة - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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أستعجلت نيابة مصر القديمة الجزئية، التقرير الطبي الخاص بمصرع شاب توفي بعد تناول وجبة مسمومة، من أحد مطاعم الفطير بمنطقة المنيل، لبيان سبب الوفاة، وتبين من مناظرة جثة المجني عليه، عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو كدمات أو آثار لمحاولات قتل بجسده.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى، لبيان ما إذا كان هناك آثار لأى مادة كيميائية أو سمية أو آثار لحالة تسمم غذائى بدمائه، وكذلك أخذ عينة من الوجبة التي تناولها لفحص سلامتها، أو ما إذا كانت فاسدة، والتحري عن زوجة المتوفي والمطعم الذى اشترى منه الوجبات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتوفى شاب في العقد الثالث من العمر يسكن بمنطقة المنيل التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ويوم الواقعة كان عائدا إلى منزله وتوجه إلى أحد محال الفطائر الشهيرة بميدان الجيزة، واشترى فطائر له ولأسرته، ثم عاد إلى مسكنه وتناول الوجبة بصحبتهم ثم دخل غرفته ليستريح بعض الوقت، وعندما حاولت الزوجة إيقاظه وجدته فاقد الوعي وبنقله للمستشفى تبين وفاته.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من مستشفى القصر العيني بوصول شاب متوفى وهناك اشتباه في وجود شبهة جنائية، بالانتقال والفحص والاطلاع على التقرير الأول، تبين وجود اشتباه في الوفاة نتيجة حالة تسمم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.


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