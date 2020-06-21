اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب يستأنف الطيران الداخلى ويخفف القيود على قطاع الخدمات بدءا من 24 يونيو

الأحد، 21 يونيو 2020 03:41 م
المغرب يستأنف الطيران الداخلى ويخفف القيود على قطاع الخدمات بدءا من 24 يونيو الطيران المغربى
رويترز

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قالت الحكومة المغربية اليوم الأحد، إنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارا من 24 يونيو.

وقالت الحكومة في بيان، إن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل "السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية" باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.

وأضاف البيان أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.

وأغلقت السلطات المساجد منذ بدء فرض القيود يوم 20 مارس ومدت حالة الطوارئ حتى العاشر من يوليو .

وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب في الفترة الأخيرة في القطاع الصناعي أو بين أفراد الأسر الممتدة وسجلت السلطات 457 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة في أعلى زيادة يومية فيما ارتبط بتفش في مصانع لتعبئة الفاكهة شمالي الرباط، حيث أقيم مستشفى ميداني.

وجمع المغرب المصابين بمرض كوفيد-19 في مستشفيين قرب الدار البيضاء وقرب مراكش.

وكان المغرب قد سجل بحلول صباح اليوم 9957 حالة إصابة منها 213حالة وفاة فضلا عن تعافي 8249 مريضا.

ونقل المغرب جوا إمدادات طبية مصنوعة في المملكة إلى 15 دولة أفريقية شملت ثمانية ملايين كمامة ومعدات وقاية ومطهرات وأدوية.


المغرب

قيود كورونا

فيروس كورونا

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