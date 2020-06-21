اليوم السابع
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المستشفيات التعليمية تطلق مبادرة لاستقبال مرضى كورونا بالورود

الأحد، 21 يونيو 2020 01:42 م
المستشفيات التعليمية تطلق مبادرة لاستقبال مرضى كورونا بالورود بالورود .. مستشفى سوهاج التعليمي تتحدى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت هيئة المستشفيات التعليمية مبادرة استقبال مصابى كورونا بالورود وتم تطبيقها فى مستشفى سوهاج التعليمي وترك أثر إيجابى فى نفوس الحالات المستقبلة ورفع من روحهم المعنوية خاصة وكان بينهم معمرة تبلغ من العمر 90 سنة مشيرة إلى أن الدعم النفسى جزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمصابى كورونا وهو ما نحرص عليه دوما.
 
وتسعى هيئة المستشفيات التعليمية لتوفير كافة ما يلزم من أجهزة ومستلزمات وقاية للحفاظ على أرواح العاملين بالمستشفيات.
 
وأجرى مستشفى سوهاج التعليمى حتى الآن حالاتي ولادة وتمت بنجاح وتتمتع الأمهات والمواليد بصحة جيدة ، كذلك تم إعادة البصر لأحد المصابين فى واحدة من العمليات الدقيقة وهى عملية إصلاح انفصال شبكي وإزالة جسم زجاجي، وخرج من المستشفى حتى الآن 50 متعافى بعد تحول نتائجهم الى سلبية لاستكمال العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول المتبع.
 
 
وفي هذا الصدد تواصل الهيئة الدفع بكوادرها الشابه للمواقع القياديه ، حيث تنتهج نفس نهج الدولة التي لا تدخر جهدا في تشجيع القيادات الشابة ومنحها الثقة من أجل خلق جيل جديد واثق من الكوادر التي تستحق ذلك.
 
 



 


المستشفيات التعليمية

كورونا

الورد

الصحة

مستشفي سوهاج

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