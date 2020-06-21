المتهمون بقتل موظف بالطالبية يعترفون بقتله لمرور أحدهم بضائقة مالية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 متهمين بقتل موظف بالطالبية، طمعا فى سرقته، لمرور أحدهم بضائقة مالية، وتراكم الديون عليه، وعقب اعتراف المتهمين، تم إحالتهم إلى النيابة التى قررت بحسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة نجل عمه" موظف" داخل الشقة سكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكبى الجريمة، 3 أشخاص (عامل بمقهى - سائق "توك توك" – بائع دواجن"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، وكشفت التحريات اختبائهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى 14,660جنيه - هاتف محمول - 2جهاز باور بنك) خاصين بالمجنى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم منذ عدة سنوات على المجنى عليه أثناء فترة عمله بأحد الفنادق الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة خلال ترددهم للإقامة بالفندق واعتيادهم التردد عليه بالشقة محل الواقعة ونظراً لتراكم الديون أقساط مركبة "توك توك" على المتهم الثانى "السائق" فعقدوا العزم على سرقته والتخلص منه .

وأضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه للشقة محل الواقعة وتعدى عليه المتهمان الثانى والثالث بسكين فأصابوه بطعنات متفرقة أودت بحياته واستولوا على (مبلغ 19 ألف جنيه - هاتفين محمول - 2 جهاز باور بنك) ، وهربوا وتخلصوا من السكين وأحد الهاتفين بإلقائهما بمياه أحد المصارف المائية ثم توجهوا لمدينة الإسكندرية للاختباء بها وأنفقوا باقى المبلغ المستولى عليه خلال فترة هروبهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.