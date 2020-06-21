الكويت (أ ش أ)

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، اليوم الأحد، حادث الطعن بالسكين، الذى شهدته مدينة ريدينج البريطانية أمس، والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، جاء ذلك خلال برقيتى عزاء، بعث بهما أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وإلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.