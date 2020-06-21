وأعرب أمير الكويت- خلال البرقيتين- عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، راجيا للمصابين سرعة الشفاء.
كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيات عزاء مماثلة إلى ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها.