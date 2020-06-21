اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الفلسطينيون يخشون أن يضيق الضم الإسرائيلى الخناق على وصولهم للبحر الميت

الأحد، 21 يونيو 2020 06:05 م
الفلسطينيون يخشون أن يضيق الضم الإسرائيلى الخناق على وصولهم للبحر الميت أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يخشى الفلسطينيون مزيدا من التقييد لوصولهم إلى مياه البحر الميت شديدة الملوحة وشواطئه الغنية بالمعادن إذا ضمت إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت إسرائيل، مستشهدة بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطط لبسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، تشمل غور الأردن الذي يقع جزء من حدوده على البحر الميت. وعبر الفلسطينيون عن غضبهم من الاقتراح.

والبحر الميت مقصد يتمتع بشعبية حيث يطفوا السبّاحون فوق مياهه شديدة الملوحة ويضعون طينه الغني بالمغذيات على جلدهم وتقع سواحله على حدود إسرائيل والأردن والضفة الغربية.

وقال موسى فرح، وهو منقذ في أحد المنتجعات الصغيرة التي تديرها إسرائيل والمتناثرة على ساحل الضفة الغربية المطل على البحر الميت "هذا مكان هو نعمة للفلسطينيين جميعا لكن إذا صار ضم راح يصير صعب عليهم ان يجوا هون، راح يصير بتصاريح".

وحتى بعض ملاك المنتجعات الإسرائيلية، التي أقيمت بعدما سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967، يشعرون بالقلق من فقد عملاء بسبب خطة الضم.

وقالت دينا دجان "في البزنس بتأثر كثير... إسرائيل تعرف إحنا بنعيش كمان من الفلسطينيين اللي بيجوا لهون هذا المحل زي اليهود بتفسحوا هون كمان العرب بتفسحوا هون".

وخلال محادثات السلام، المتوقفة منذ عام 2014، سعى الفلسطينيون لبعض السيطرة على جزء من ساحل البحر الميت وإقامة منتجعات يعتبرونها هبة محتملة لاقتصادهم.

 


الضفه الغربيه

فلسطين

اسرائيل

مشروع الضم

البحر الميت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة