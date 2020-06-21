العرب يتضامنون مع مصر ضد المخاطر على حدودها.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: التأييد الشعبى الواسع فى ليبيا لتصريحات السيسى.

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العرب يتضامنون مع مصر ضد المخاطر على حدودها

السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.. الإمارات: حرص السيسى على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربى أصيل.. والبحرين: رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل من ينوى المساس بأمن مصر والأمن القومى العربى

أقوى مراجعات الثانوية العامة فى مادة اللغة الإنجليزية

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«الثانوية العامة» تعبر أولى محطات امتحانات نهاية العام بنجاح.. سهولة «اللغة العربية» ترسم البسمة خلف الكمامات.. و«التعليم»: الامتحان مطابق للمواصفات ومن الكتاب المدرسى.. واليوم الأول مر بسلام

القبض على شخصين وراء هاشتاج «شاومينج بيغشش» لتسريب الامتحانات.. مديرو الأمن يشددون على التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون



