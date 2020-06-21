اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 08:12 م
خالد صلاح
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العرب يتضامنون مع مصر ضد المخاطر على حدودها.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 م
العرب يتضامنون مع مصر ضد المخاطر على حدودها.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: التأييد الشعبى الواسع فى ليبيا لتصريحات السيسى.

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

بعد تصريحات الرئيس خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية.. تأييد شعبى واسع فى ليبيا لتصريحات السيسى

رئيس البرلمان الليبى: السيسى استجاب لدعوتنا بمساندة قواتنا المسلحة والتصدى للغزو الأجنبى.. و«الأعلى للقبائل الليبية»: الكرامة العربية تسترد أنفاسها منذ ثورة 30 يونيو وندعو مصر لتحرك عاجل للقضاء على الميليشيات

العرب يتضامنون مع مصر ضد المخاطر على حدودها

السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.. الإمارات: حرص السيسى على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربى أصيل.. والبحرين: رسالة بالغة الدلالة والوضوح لكل من ينوى المساس بأمن مصر والأمن القومى العربى

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السيسى

ليبيا

الثانوية العامة

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