العثور على جندى إسرائيلى مقتولاً بالقرب من مدينة إيلات

كتب هاشم الفخرانى

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهل" أنه تم العثور على الجندى المفقود منذ يومين مقتولاً بالقرب من قاعدة "شيزوفين" العسكرية القريبة من مدينة إيلات الواقعة بجنوب إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أنه تم العثور على الجندى المفقود "عديال فيشلر" جثة هامدة بعد جهود مكثفة من مئات الجنود للبحث عنه خلال اليومين الماضيين.

وتابعت الإذاعة أنه قد شاركت فى عمليات البحث قوات من الشرطة ومتطوعون من وحدة الإنقاذ إيلات - أيلوت والمئات من الجنود بينهم أفراد من الشرطة العسكرية وأفراد من وحدة فرع العثور على المفقودين التابع لقسم القوى البشرية فى الجيش، وقاموا بتمشيط القاعدة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة لقيام مروحية تابعة للشرطة بعملية تمشيط جوية للمنطقة، وكذلك مروحيات تابعة للجيش، كما تم استخدام وسائل تكنولوجية متطورة.