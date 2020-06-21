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الصحة تكشف آليات صرف أدوية كورونا من المراكز الطبية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 يونيو 2020 04:03 م
الصحة تكشف آليات صرف أدوية كورونا من المراكز الطبية.. اعرف التفاصيل صرف أدوية كورونا
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بصرف علاج مرضى فيروس كورونا من خلال المراكز الطبية التابعة لمحل الإقامة والتى تشرف عليها قطاع الرعاية الاساسية .

ويتم الكشف على المريض بالمستشفى، وتوقيع طبيب الاستقبال على كارت العزل وتوجيهه نحو أقرب مركز طبي لمحل الإقامة ومتابعته من خلال فرق الترصد الوبائي.


 

وبحسب قرار وزارة الصحة فأن المستشفيات ستتوقف عن الصرف للعزل المنزلي، وستكتفي بالصرف لمرضى فيروس المحجوزين .

 

 
 

 

(1)
 

 

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، الأحد، سيارات القوافل العلاجية المتنقلة بحى الأسمرات بمنطقة المقطم، بالإضافة إلى مركز طب الأسرة (الأسمرات 1)، يرافقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، فى إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) فى اليوم الثانى منذ انطلاقها.

 

واطمأنت الوزيرة على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل فورى من داخل تلك القوافل، وتجديد القرارات المنتهية تلقائيًا، بالإضافة إلى صرف العلاج لأصحاب القرارات السارية لمدة تكفى ثلاثة أشهر قادمين، كما تابعت الوزيرة توافر الأدوية وتواجد الفرق الطبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج.

 

وأشارت الوزيرة إلى تردد عدد كبير من المواطنين خلال ساعات اليوم الأولى على المبادرة بحى الأسمرات، حيث تمت متابعة الحالة الصحية لـ٥٠ مواطنًا خلال ساعتين وإجراء الفحوصات بمركز طب الأسمرات وصرف علاج الأمراض المزمنة، موضحة أن شعار (100 مليون صحة) يمثل مصدر ثقة للمواطنين بعد نجاح المبادرة الرئاسية فى القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، مؤكدة أن تلك المبادرة مستمرة بدون توقف وتهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية فى الوحدات الصحية لكافة المواطنين.

 


الصحة

كورونا

العزل المنزلى

فيروس كورونا

اخبار مصر

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