الصحة العالمية توجه نصائح لطلاب الثانوية.. اعرف التفاصيل

وجه مكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات اليوم الأحد.

وقالت المنظمة فى منشور توعو: أبناؤنا الطلاب حافظوا على سلامتكم أثناء الامتحانات باتباع الآتة:

- دائما احرصوا على التباعد الجسدى، مسافة 1 متر على الأقل بينكم وبين أى شخص آخر.

- ارتدوا الكمامات بشكل صحيح.

- حافظوا على نظافة أيديكم باستمرار بغسلهما بالماء والصابون أو فركهما بالمطهر الكحولى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2020، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والإجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.