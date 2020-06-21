اليوم السابع
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السعودية تطبق عقوبات على 231 موقعا إلكترونيا مخالفا بالمملكة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:10 م
السعودية تطبق عقوبات على 231 موقعا إلكترونيا مخالفا بالمملكة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
إيمان حنا

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فى إطار جهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، رصدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، واشتملت تلك المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكًا لحقوق النشر، وتم رفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء الرسمي حيالها وفقا لصحيفة "الرياض".

جاء ذلك عقب قيام الهيئة بحملة استطلاعية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية ومن بينها مواقع تبث من خارج المملكة تتمثل في مواقع تحميل ومشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل: الأفلام والمسلسلات، والبث المباشر للقنوات الرياضية المشفرة، ومواقع تحميل الكتب بصيغة PDF، ومواقع بيع اشتراكات وسيرفرات قنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق الـ IPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية إضافةً إلى مواقع التحميل والاستماع للموسيقى.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن هذه الممارسات المخالفة للنظام تبينت بعد عمليات الفحص والتحليل واتضح أنها انتهكت حماية حقوق المؤلف ويترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال سعودي أو إغلاق الموقع المخالف أو شطب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وتهيب المواطنين والمقيمين لدعم تلك الجهود واحترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر قنواتها الرسمية،  والمساهمة بالإبلاغ مباشرة على كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة وحماية حقوق الملكية الفكرية للمملكة العربية السعودية.


الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الممكلة العربية السعودية

مواقع الكترونية مخالفة بالممكلة

غرامات على مواقع تنتهك انظمة النشر

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