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السعودية تسجل 37 حالة وفاة و 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 02:44 م
السعودية تسجل 37 حالة وفاة و 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل (3379) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 157.612 إصابة، وتسجيل (37) حالات وفيات ، ليرفع عدد الوفيات إلى 1.267 حالة، في المقابل تم تسجيل (2213) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (101,130).

وفى وقت سابق، قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن احتمالية وجود موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» شيء وارد في مثل هذا النوع من الأوبئة.

 

وأوضح العبدالعالي، إن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، من خلال وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل معها.

وأشار إلى أن المملكة تقوم دوماً بأعمال مسح وتقص في كل مرحلة للفيروس، وأن المملكة كانت من الدول الأوائل التي اتخذت الإجراءات المناسبة لكافة المراحل، مؤكداً أن الموجات إن حدثت ستكون تحت السيطرة وأن التحكم فيها سيكون مؤثراً.


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