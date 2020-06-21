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الجمعية العامة للأمم المتحدة: 26 يونيو احتفالية بالذكرى الــ 75 لميثاق الأمم المتحدة

الأحد، 21 يونيو 2020 08:21 م
الجمعية العامة للأمم المتحدة: 26 يونيو احتفالية بالذكرى الــ 75 لميثاق الأمم المتحدة ريم اباظة المتحدة بإسم الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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أعلنت ريم أباظة المتحدثة باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في 26 يونيو الجاري ستقام مراسم افتراضية للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت أباظة أنه سيشكل الحدث جزءًا من الأنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وسيتيح فرصة فريدة لتقييم كل من النجاحات والدروس المستفادة في تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة على مدى السنوات الـ 75 الماضية.

وأضافت أباظة سيكون الاحتفال أيضًا فرصة للتطلع إلى المستقبل ودراسة أفضل السبل للتغلب بشكل جماعي على التحديات الحالية والمقبلة.

 

 

 

 

 

 

 

 


ريم أباظة

الأمم المتحدة

الجمعية العامة

ميثاق الأمم المتحدة

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