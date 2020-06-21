التحقيق مع 3 متهمين بتصوير فيديوهات أثناء حظر التجول فى الخليفة

كتب سليم على

تباشر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق مع 3 أشخاص بتهمة التورط فى تصوير مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالخليفة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لها وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتقف أمامه سيارة بداخلها شخصين يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

وبالفحص تبين أن المتهمين عبارة عن طالبين، وعامل، وبسؤالهم قرروا بانهم تورطوا فى التصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.