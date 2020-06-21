التايمز: لندن تدرس تخفيض ضريبة القيمة المضافة لتخفيف آثار كورونا الاقتصادية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يفكر في تخفيض ضريبة القيمة المضافة (VAT) في محاولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وفقا للصحيفة ، أمر ريشي سوناك مسؤولي الخزانة بإعداد خيارات لتخفيض ضريبة المبيعات ، والتي بلغت 20 في المائة منذ يناير 2011.

تتضمن الخيارات خفضًا في المعدلات الأساسية وزيادة المنتجات الصفرية لفترة محددة. حاليًا ، يتم تطبيق المعدل الصفرى على معدات الحماية الشخصية (PPE) مؤقتا حتى 31 يوليو.

وقال المسئولون للصحيفة إن المستشار قد يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة ومعدلات الأعمال في خطاب يلقيه في أوائل يوليو.

اقترح سوناك في وقت سابق أنه منفتح على الفكرة ، لكنه سيحتاج أولاً إلى معرفة مدى سرعة استئناف المستهلكين للإنفاق.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض ضريبة القيمة المضافة استجابة لأزمة. بعد الانهيار المالي لعام 2008 ، خفض المستشار آنذاك أليستير دارلينج ضريبة المبيعات من 17.5 في المائة إلى 15 في المائة لمدة 13 شهرًا.

عند سؤاله عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة المحتمل ، لم يستبعد سوناك الخيار كخيار محتمل لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بينما تستعد الحكومة لرفع المزيد من قيود الإغلاق في إنجلترا.

وتحدث أيضًا المستشار السابق ساجد جافيد فى مقابلة منفصلة مع الصحيفة داعيا سوناك لخفض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 17 في المائة لمدة عام ، وكذلك تخفيضات التأمين الوطني لأصحاب العمل لزيادة الطلب والتوظيف.

وقال جافيد إن خطة ضريبة القيمة المضافة ستكلف 21 مليار جنيه استرليني ولكنه يجادل بأنها ستؤدي إلى "تقديم دفعة قوية للنمو".

واقترح أيضًا في تقرير كتبه مركز دراسات السياسة ، وهو مركز أبحاث يميني الوسط ، عدم زيادة الضرائب على أي شخص ، وهو يدعم الاقتراض الحكومي المكثف لدفع نفقات البنية التحتية في المناطق الأكثر فقراً في البلاد.