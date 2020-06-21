اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: الإيمان ليس بالكلام ولكن بالعمل

الأحد، 21 يونيو 2020 01:48 م
البابا تواضروس: الإيمان ليس بالكلام ولكن بالعمل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس الأربعين لوفاة الأنبا رويس الأسقف العام، وذلك بدير الأنبا بيشوى، مؤكدا أن الإيمان ليس بالكلام بل بالعمل.

وقال البابا تواضروس في عظة القداس أن  الأحد الثاني من شهر بؤونه تحتفل الكنيسة بهذه المعجزة، معجزة المفلوج المدلى من السقف، بما أننا في صوم الرسل الكنيسة تقدم لنا مشاهد من حياة السيد المسيح ومشاهد من الخدمة.

وأضاف: في هذه القصة البسيطة نتذكر أن في القرن الأول لم يكن هناك طب أو دواء أو مستشفيات، لكن الأربع أصدقاء كانوا يحبون صديقهم جدًا وحاولوا أن يقدموه للسيد المسيح لأنهم سمعوا أنه يستطيع أن يشفيه، مستكملا: لكن لم يستطيعوا أن يدخلوا من الزحام، فكانت النتيجة أنهم فكروا بصورة إبداعية، وصعدوا إلى السقف وأزاحوا بعض الخشب الموجود بالسقف وأنزلوا السرير من السقف وتعاونوا حتى وصل صديقهم المريض أمام السيد المسيح، وهذ المعجزة مذكورة في إنجيلي متى ولوقا.

واستشهد البابا تواضروس بالكتاب المقدس قائلا:"فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ" وبرغم أن الإيمان لا يُرى ولكن العمل الكبير الذين قدموه لصديقهم المفلوج، وكان هناك ارتباط في الفكر اليهودي بين المرض والخطية، هنا السيد المسيح رأى فيهم الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان في القلب لا نستطيع أن نرى الإيمان، لم يكن لهم صوت ولكن إيمانهم كان به إصرار وتعاون وإبداع وقدموا مريضهم، وهنا رأى السيد المسيح إيمانهم.

وتابع البابا تواضروس: الإيمان ليس بالكلام ولكن بالعمل، والقديس بولس يقول لنا: ترجم إيمانك إلى محبة ليس الإيمان أن تدخل في مناقشات وحوارات ولكن الإيمان هو أن تحول إيمانك إلى أعمال محبة متعددة لا تنتهي وهذه الأعمال سوف تُظهر إيمانك.

واستطرد البابا: وكانت النتيجة بعد أن وضعوا المريض أمام السيد المسيح " يَا بُنَيَّ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ "، ولكن الكتبة الذين كانوا حاضرين اعترضوا: "مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ؟ "، هناك من يأتي ليستفيد ومن يأتي لينال الشفاء وهناك من يأتي لينتقد وهذه طبيعة الحياة، وأيضا في قصة المولود أعمى اعترض الفريسيون والكتبة وشككوا في المعجزة، النقد موجود في كل زمان وهذا ما حدث في قصة المفلوج.


البابا تواضروس الثاني

الانبا رويس

البابا تواضروس

اخبار مصر

اخبار مصرية

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة