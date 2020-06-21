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إنهاء خدمة فرد أمن مدنى بأوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى

الأحد، 21 يونيو 2020 07:46 م
إنهاء خدمة فرد أمن مدنى بأوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة فرد أمن مدنى بأوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، "بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ / عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد فرد أمن مدنة، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، وتحرير محضر له بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف. 
 
وأضافت  الوزارة: "سبق أن حذرت الوزارة أنها ستنهى على الفور خدمة كل من يتبنى فكرا متطرفا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم لا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم".
 
 
 
 

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