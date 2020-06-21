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إنفوجراف..الصحة تكشف مراحل التبرع بالدم داخل البنوك القومية بالمحافظات

الأحد، 21 يونيو 2020 06:12 م
إنفوجراف..الصحة تكشف مراحل التبرع بالدم داخل البنوك القومية بالمحافظات أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بوك انفوجراف يوضح مراحل التبرع بالدم ببنوك الدم القومية في محافظات الجمهورية المختلفة  في إطار خطط الوزارة للتشجيع علي التبرع خاصة المتعافين من كورونا .

 
وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، قال إن خدمات نقل الدم القومية متوفرة فى جميع محافظات الجمهورية من خلال بنوك الدم الإقليمية والتى يبلغ عددها 28 مركزا، مشيرا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة بهم 3 مراكز.

وقال سراج الدين، إن جميع عمليات خدمات نقل الدم مؤمنة تماما، حيث يتم استخدام أعلى تكنولوجيا فى فحص أكياس الدم وهي الكشف عن الفيروسات بتقنية الحمض النووى، مضيفا أن قرب الدم تخضع جميعها للفحص، وسيتم تعميمها فى جميع البنوك قريباً. وأوضح مدير خدمات نقل الدم القومية أن المخزون الاستراتيجى آمن.

وأضاف إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزى، إن التبرع بالبلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد، يتم من خلال وزارة الصحة والجهات الخاصة بها فقط، ويحصل عليها المريض مجانا دون أن يدفع مقابلا لذلك، مشيرا إلى أنه تم عمل 5 مراكز إقليمية لإنتاج بلازما المتعافين من الفيروس المستجد، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أنه يجرى عمل 20 مركزا إقليميا والتوقع فى إنتاج البلازما.

وتابع مدير بنك الدم المركزي، قائلا إنه تم عمل خطط بديلة فيما يتعلق بعلاج الفيروس، مؤكدا أن وزارة الصحة شددت على ضرورة أن يكون التبرع ببلازما المتعافين بالتطوع وليس بالإجبار، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة من وزارة الصحة لمنع أي نوع أو شبهة فيما يتعلق بالسوق السوداء لبيع البلازما.

وأوضح أن هناك تبرعا على مستوى الجمهورية بالكامل، ولكن حتى لا يقل لا بد أن يستمر الناس فى التبرع بالدم والحفاظ على المخزون الموجود، مشيرا إلى أن التبرع بالدم يقوم بعمل تشجيع خلايا النخاع العظمي لإنتاج الدم، ويحمي من الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، كما أن التبرع بالدم وفقا لبعض الدراسات يقى من الإصابة بالسرطان.

 

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الصحة

التبرع بالدم

بنوك الدم

كورونا

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