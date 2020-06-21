إلغاء امتحان 4 طلاب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور بامتحان ثانوية كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ، هدوء منذ بدء استقبال الطلاب حتى انتهاء الامتحان، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتزام الطلاب وبالمشاركين في الامتحانات من المراقبين ورؤساء اللجان، وبرجال الأمن الذين فرضوا طوقاً أمنيا على 84 لجنة ، لمنع اقتراب أولياء الأمور منها، إلا أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم رصدت أعمال شغب بمدرسة التجارة بنين من عدد من الطلاب حطموا زجاج المدرسة، لعدم قدرتهم على الغش، ومن المنتظر اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم ، كما رصدت مديرية التربية والتعليم حالة غش لطالب بإحدى مدارس الحامول، كما تم إلغاء امتحان 4 طلاب ، واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور واستبعادهم عن العمل.

وقرر محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وكان 18 ألف و584 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 190 طالب وطالبة، وعبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية.