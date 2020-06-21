اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إلغاء امتحان 4 طلاب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور بامتحان ثانوية كفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 08:38 م
إلغاء امتحان 4 طلاب واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور بامتحان ثانوية كفر الشيخ امتحانات
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ، هدوء منذ بدء استقبال الطلاب حتى انتهاء الامتحان، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ  بالتزام الطلاب وبالمشاركين في الامتحانات من المراقبين ورؤساء اللجان، وبرجال الأمن الذين فرضوا طوقاً أمنيا على  84 لجنة ، لمنع اقتراب أولياء الأمور منها، إلا أن  غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم رصدت أعمال شغب بمدرسة التجارة بنين من عدد من الطلاب حطموا زجاج المدرسة، لعدم قدرتهم  على الغش، ومن المنتظر اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم ، كما رصدت مديرية التربية والتعليم حالة غش لطالب بإحدى مدارس الحامول، كما تم إلغاء امتحان 4 طلاب ، واستبعاد رئيس لجنة ومراقب دور واستبعادهم عن العمل.

وقرر محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وكان 18 ألف و584 طالب وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحان 190 طالب وطالبة، وعبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة العربية.

 

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

ثانوية عامة

تعليم كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة