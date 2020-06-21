اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 10:07 م
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إصابة 8 من رجال الشرطة الألمان فى اشتباك مع مواطنين تحت الحجر الصحى

الأحد، 21 يونيو 2020 08:50 م
إصابة 8 من رجال الشرطة الألمان فى اشتباك مع مواطنين تحت الحجر الصحى الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتدى مواطنون ألمان بعقار سكني على رجال الشرطة وأصابوا ثمانية بجروح، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد بمدينه جوتنجن الألمانية.
قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، إن نحو 100 شخص احتشدوا أمام الحواجز المفروضة على العمارة السكنية، ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة، والتي ردت بدورها باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفادي اختراق الحصار، مشيرة إلى أن العقار السكني يقطنه نحو 700 شخص تحت الحجر الصحي والذي يستمر حتى الخميس المقبل.
يذكر أن مدينة جونتجن الألمانية تشهد تفشيًا لفيروس كورونا، عقب تعرض أكثر من مائة شخص أثناء حفلات عائلية للعدوى بالفيروس، وتم إغلاق جميع المدارس لفترة مؤقتة.


الشرطة الألمانية

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ألمانيا

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