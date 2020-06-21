إثيوبيا تواصل العناد.. ووزير خارجيتها يزعم: لا نتهرب من الحوار

كتب مصطفى عنبر

ادعى وزير الخارجية الإثيوبى أن مصر تقدمت بشكوى لمجلس الأمن فيما يخص سد النهضة للهروب من التفاوض ، فيما يعد تزييفا للحقائق خاصة أن مصر إلتزمت لأخر لحظة بمسار التفاوض وعدم التصعيد من لهجتها على عكس أديس أبابا التى أطلقت العديد من الكلمات العدائية تجاه مصر.

"العناد" الإثيوبى فى مسالة تشغيل وملئ السد تجاوز الصبر المصرى الذى ظل ضابطا للنفس للرمق الأخير. فقد قال وزير الخارجية الإثيوبى أنه "لا تأثير لشكوى مصر فى مجلس الأمن من موقف إثيوبيا من ملئ السد".

يقول خبراء إن تصريح وزير الخارجية الإثيوبى يخرج عن نطاق الدبلوماسية وانتهاج الحلول السلمية لمعالجة القضايا العالقة بين الدول ، ويعد تجاوزا صارخا فيبما يجمع الشعبين المصرى و الإثيوبى من علاقات صداقة وأخوة.

وأوضح الخبراء ، أن إثيوبيا لا يمكن لها ملئ سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان"دولتى المصب" وأن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.