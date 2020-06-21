اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. انخفاض الملوخية لجنيهين

الأحد، 21 يونيو 2020 11:21 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. انخفاض الملوخية لجنيهين صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت  أسعار الخضروات اليوم الأحد 21– 6 – 2020  داخل سوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"اليوم السابع" أن السوق يشهد استقرار فى أسعار معظم الأصناف على المستوي العام فى حين أن بعض الأصناف شهدت انخفاضا ومنها الملوخية والتى انخفضت لتتراوح بين 2-3 جنيهات مقابل 3-4 جنيها، فى سجل الخيار  البلدى 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، بينما سجل الخيار الصوب أسعار 2-4 جنيها، فيما تراوح سعر الطماطم بين 1.75 – 3.75 جنيها للكيلو، أسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم ليتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيهات .  

وكانت شعبة الخضروات والفاكهة أعلنت أن حجم المعروض من الحاصلات الزراعية من خضروات وفاكهة بالأسواق يزيد بنسبة 20-30% عن العام الماضى نتيجة لثلاث أسباب وهى أولا التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، ثانياً زيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، وتزامن حصاد عدد كبير من المحاصيل، ثالثاً مساهمة مشروعات الصوب الزراعية فى توفير المحاصيل الزراعية التى تشهد إقبال كبير عليها وفى الوقت نفسه عدم كفاية الإنتاج المحلى مثل الخيار والطماطم.

وشددت على أن وفرة المعروض مع تراجع استهلاك المصريين خلال فصل الصيف بسبب الطبيعة الموسمية، حيث أن طابع استهلاك المصريين موسمى، يزداد خلال فترة الأعياد، كما يزداد خلال فصل الشتاء مقارنة بالصيف كثيراً، نظراً لبرودة الجو خلال الشتاء، وهو ما يتطلب أكل كميات كبيرة للتدفئة، فى مقابل فصل الصيف يتجه أغلب المستهلكين إلى شراء العصائر والفواكه المرطبة للتغلب على ارتفاع الحرارة، وهو ما أدى إلى انخفاض أغلب المحاصيل.

 

 


اسعار الخضروات

سوق العبور

اخبار اقتصاد

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