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أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

الأحد، 21 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب اجراءات تجهيز لجان الثانوية العامة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

الصحة: 15779 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا 

جدول امتحانات الثانوية العامة.. يبدأ غدا بالعربى وينتهى 21 يوليو بالجبر 

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات 

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب 

التعليم لطلاب الثانوية: دخول اللجنة يبدأ من 8 صباحا حتى 9 والامتحان يبدأ 10 

القوى العاملة: غدا بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة 

التعليم: انتهاء تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة لرؤسائها بعد تجهيزها 

شيخ الأزهر لطلاب الثانوية: توكلوا على الله وجدوا واجتهدوا واحذروا الخوف والقلق 

"الصحة" تعلن بدء خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة 

رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد لجان القاهرة للتأكد من انتهاء الاستعدادات..صور 

"الصحة" تكشف طريقة تحضير محلول التعقيم للحماية من عدوى كورونا.. إنفوجراف 

التعليم توجه بالتعامل بهدوء مع طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات 

فيديوجراف.. الصحة تكشف آليات التعامل عند زيارة الأقارب بالتزامن مع كورونا 

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب 

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا 

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة 

وزير السياحة يتابع الإجراءات الاحترازية بمراكز غوص شرم الشيخ.. صور 

الصحة: تعافى 14327 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل 

الأوقاف تفتح باب التقدم لخريجات الأزهر للعمل واعظات متطوعات

معدل إصابات كورونا فى مصر.. القاهرة والجيزة الأعلى.. ومطروح وجنوب سيناء الأقل 

وزير الرى يبحث مع رئيس قطاع مياه النيل الموقف المائى بأعالى النيل 

"الأوقاف" تفتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة 

وزيرة التضامن تعلن غدا نتائج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية 

وزارة التموين: صرف 80% من مقررات شهر يونيه حتى الآن 

التضامن تواصل غدا صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة 

القوى العاملة: وصول جثمان مصرى توفى طبييعا بالأدرن.. اليوم 

وزير الرى يبحث التعاون مع جامعة القاهرة فى مجال الدراسات والبحث العلمى 

وزير الكهرباء: ندعم القطاع السياحى حتى يتجاوز أزمته تماما 

 


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