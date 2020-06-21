أخبار مصر اليوم.. التعليم: أسئلة العربى مطابق للمواصفات ولم نتلق شكاوى

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم تتلق شكاوى من الطلاب.

التعليم: أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم نتلق شكاوى من الطلاب

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة جاءت مطابقة للمواصفات ولم تتلق الوزارة اى شكاوى من الطلاب بخصوص الأسئلة.

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية: تركيا تهدف لتمكين الإخوان ونشر الإرهاب

أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، عن ترحيبه بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ليبيا.

وقال المجلس فى بيان أصدره اليوم الأحد، "ليبيا دولة عربية وتنتمى للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر"، لافتا إلى أن المجلس يدرك إن دعم النظام التركى للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف فى الأساس لتمكين جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب فى شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب فى المنطقة العربية افريقيا عموما.

لجان امتحانات الثانوية العامة تسلم طلاب 3 ثانوى بوكليت امتحان الدين والاقتصاد

سلمت لجان امتحانات الثانوية العامة طلاب الصف الثالث الثانوى العام بوكليت امتحان مادتى التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء بعد انتهاء اختبار مادة اللغة العربية، حيث يجيب الطلاب عن أسئلة الدين والاقتصاد فى المنزل ويتم تسليم البوكليت يوم 3 يوليو المقبل للجنة الامتحان.

بث مباشر لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات.. فيديو

نقلت صفحة اليوم السابع على فيسبوك من خلال مراسليها بالمحافظات، مشاهد لحظة انطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات، فى تغطية مباشرة من صالة تحرير اليوم السابع وشبكة المراسلين بكافة اللجان.

650 ألف طالب بالثانوية العامة ينهون امتحان اللغة العربية فى 2216 لجنة

أنهى قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية فى أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2019،2020 حيث يؤدى الطلاب الامتحان من العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، حيث استقبلت قرابة 2216 لجنة سير 650 ألف طالب وطالبة لأداء امتحان اللغة العربية ويتكون بوكليت الامتحان من 50 سؤالا مخصص للمادة 80 درجة

مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 174 مصريا من العالقين بقطر

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير مستلزمات التعقيم لامتحانات الثانوية العامة من ميزانيتها الخاصة، وشملت أجهزة قياس الحرارة: 17 ألف جهاز والكمامات: 33 مليون كمامة الجوانتي: 7 ملايين جوانتي

التموين تتعاقد على شراء 95 ألف طن زيت طعام محلى

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 95 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلى بالجنيه المصرى من 6 شركات محلية وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التموينى تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 اغسطس المقبل، وذلك فى إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

مطار القاهرة يستقبل 162 مصريا من العالقين فى سلطنة عمان

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية تابعة لإحدى خطوط الطيران لدولة عربية قادمة من مسقط وعلى متنها 162 مصريا من العالقين فى سلطنة عمان، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تركيا بعد خطاب السيسى: نتفهم المخاوف الأمنية "المشروعة" للقاهرة حيال الحدود الليبية

يبدو أن الرسالة القوية التى أرسلتها مصر أمس، فى خطاب الرئيس السيسى، قد وصلت إلى جميع دول العالم بما فيها تركيا التى تعيث فسادا فى البر والبحر مستغلة حالة الضعف التى تمر بها بعض الدول العربية، لتحاول اقتناص مكاسب غير مشروعة على حساب التراب الوطنى العربى، فى محاولة لإعادة مجدها الزائل، واعترفت أنقرة على لسان إبراهيم جالن، المتحدث باسم أردوغان بتدخلها المباشر فى ليبيا الجار الغربى لمصر.

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية حتى 31 يوليو 2020، بعد انتهاء مهلة الـ 3 أشهر، التى تم منحها بالفترة من 15 مارس 2020، حتى 15 يونيو، دون تحمل المستثمر أى تكاليف معيارية أو رسوم تحت أى بند، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية.

الصحة تكشف آليات صرف أدوية كورونا من المراكز الطبية.. اعرف التفاصيل

وجهت وزارة الصحة والسكان مديرى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، بصرف علاج مرضى فيروس كورونا من خلال المراكز الطبية التابعة لمحل الإقامة والتى تشرف عليها قطاع الرعاية الأساسية.

التنمية المحلية: إنشاء مشروعات خدمية بتكلفة 157 مليار جنيه خلال 6 سنوات

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات مبلغ وقدره 157مليار جنيه استفاد منها حوالى 90 مليون مواطن، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 وهى فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا عبر الفيديو كونفرنس يوم غد الإثنين، الساعة 12 ظهرا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بناء على طلب جمهورية مصر العربية.

محطة "بنبان" تضع مصر على الخريطة الأفريقية كلاعب مهم فى مجال الطاقة الشمسية

تمتد محطة الطاقة الشمسية "بنبان" على مساحة 37 كيلومترا مربعا، بحجم هائل لدرجة أنه يمكن رصدها من الفضاء، متضمنة سبعة ملايين من الألواح الشمسية بتكلفة بلغت نحو أربعة مليارات دولار. ثلاثون من مطورى البنية التحتية الدوليين يقفون وراء هذا المشروع بالاستثمار فى أكبر مزرعة طاقة شمسية، والتى ستصبح الأكبر فى العالم بمجرد استكمالها.

رئيس البرلمان الليبى: كلمة السيسى استجابة لندائنا بضرورة التدخل للتصدى للغزاة

أكد رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ترحيبه واعتزازه بما ورد فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية التى جاءت استجابةً لندائــنا أمام مجلس النواب المصـرى بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة الليبية فى حربها على الإرهاب والتصدى للغزو الأجنبــى، مثمنا وقفة الرئيس الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفــًا واحدًا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســى يُفضى إلى حلول مرضية.

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربى عبر الإنترنت بعد تصويره

نجحت الجهات المعنية فى ضبط 5 حالات صوروا امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر الإنترنت.

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

أعلنت مجموعة أبناء ليبيا تأييدها وترحيبها بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبة بمباشرة تنفيذها فورا إذا لم يجنح الطرف المسيطر على طرابلس للسلم، وفى الوقت ذاته دعت القوى السياسية والمجتمعية الليبية المعتدلة والفاعلة الضغط فى هذا المسار لتجنيب البلاد ويلات المزيد من الحروب.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان ليبيا يؤيد خطاب السيسى ويشيد بدور مصر

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان الليبى طلال الميهوب، دعمه لما جاء فى خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ليبيا بحضور وفد القبائل الليبية.

منظمة الصحة العالمية تعلن عن وقف عقار الهيدروكسيكلوروكين لمرضى كورونا

أكد أحمد بن سالم المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أنه خلال هذا الأسبوع فقط أدى البحث المستمر إلى تطورين رئيسيين وهما إعلان المنظمة عن وقف الهيدروكسيكلوروكين فى تجربة التضامن السريرية، بناءً على الأدلة التى توضح أنه لا يؤدى إلى خفض الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات.

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

التعليم: ضبط 8 حالات غش باستخدام المحمول بامتحان العربى الثانوية العامة

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، حيث أدى 667 ألفا و315 طالبا/طالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

خارجية اليونان: ندعم جهود مصر لحل الأزمة الليبية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانى ألكسندروس جنيماتاس، ردًا على سؤال صحفى حول التطورات فى ليبيا وجهود مصر من أجل حل سياسى، أن اليونان تؤيد وقف إطلاق النار الفورى وحل الأزمة الليبية من خلال العمليات السياسية.

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس يكلف الحكومة بالمتابعة المستمرة لتوفير الأدوية لمواجهة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو، لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء يطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية لمواجهة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

يبدأ اليوم الأحد، وحتى الخميس المقبل، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التى انتهى صرفها فى 14 مايو الماضى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

الجيش الوطنى الليبى: مصر شريك حقيقى لضمان أمن البلاد

أكد الجيش الوطنى الليبى، أن مصر هى الشريك الحقيقى لضمان أمن ليبيا، وتدرك خطورة التدخلات الأجنبية فى بلادنا، متهما تركيا بإرسال المرتزقة السوريين لتحقيق مصالح اقتصادية.، جاء ذلك نقلا عن العربية.