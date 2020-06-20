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52 أتوبيسا و8 احتياطى لنقل طلاب بيلا لأداء امتحانات الثانوية بـ9 لجان بكفر الشيخ

السبت، 20 يونيو 2020 11:31 م
52 أتوبيسا و8 احتياطى لنقل طلاب بيلا لأداء امتحانات الثانوية بـ9 لجان بكفر الشيخ امتحانات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد محافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لنقل طلاب مدارس إدارة بيلا التعليمية، لأداء امتحانات الثانوية العامة بـ 9 لجان بمدينة كفر الشيخ، فى ظل متابعة على مدار الساعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ  بالتعاون  مع مديرية أمن كفر الشيخ، وإدارة المرور، ومديرية التربية والتعليم، ومجلس أمناء المحافظة وبيلا وشركة النقل الجماعي بكفر الشيخ، ومديرية الأمن وإدارة المرور.

وتم تحديد أماكن تجمعات الطلاب ونقلهم لأداء الامتحان، عبر 52 أتوبيسا منهم أتوبيسين تابعين لمديرية التربية والتعليم، بالإضافة لأكثر من 8 أتوبيسات احتياطية، ويؤدى طلاب مدارس بيلا  الامتحانات بـ 9 لجان بمدينة كفر الشيخ وهم مدرسة المنتزه للتعليم الأساسى، ومدرس السلام الابتدائية، ومدرسة أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، ومدرسة سيدي جمال، والمدرسة التجارة للبنين ، والمدرسة التجارية للبنات ، ومدرسة الزهور الرسميه للغات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، محافظ كفر الشيخ ، تم تحديد نقاط التجمعات الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في " بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبو بدوي "، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، وتم توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، وأنه وجه إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلي إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.

وأضاف عادل الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للنقل البري، لـ " اليوم السابع"، هناك جهود مبذولة  كبيرة من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها المحافظة ومديرية الأمن وإدارة المرور، لتيسير نقل الطلاب من النقاط التي تم تحديدها للمدارس التي سيؤدون الامتحانات بها، وهناك حرص شديد على التباعد ، وارتداء الطلاب للكمامات، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن طلاب مدرسة بيلا الثانوية للبنات سيؤدون الامتحانات في مدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة أحمد عرابي، التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري سيؤدون الامتحان في  لجنة مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، ومدرسة التجارة بنين، ومدرسة سيدي جمال الابتدائية، وطلاب مدرسة أبشان الثانوية يؤدون امتحاناتهم بمدرسة مدرسة سيدى جمال الابتدائية، ومدرسة الزهور للغات، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، وطلاب وطالبات مدرسة الجرايدة الثانوية المشتركة سيؤدون الامتحانات في مدرسة التجارة بنات، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، وطلاب مدرسة الشهيد محمد محمد عبدالعزيز بأبو دوي سيؤدون الامتحان في مدرسة التجارة بنات، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية، وطلاب مدرسة أنور سعيد الثانوية المشتركة، سيؤدون الامتحانات في مدرسة التجارة بنات، ومدرسة محمد عاطف التجارية، وطلاب مدرسة الهنداوى الثانوية المشترك، سيؤدون امتحاناتهم في مدرسة سيدي جمال الابتدائية، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية.


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