اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية أسترالية تعيد فرض قيود كورونا ورئيس الوزراء يدعو للكف عن العناق والقبلات

السبت، 20 يونيو 2020 11:12 ص
ولاية أسترالية تعيد فرض قيود كورونا ورئيس الوزراء يدعو للكف عن العناق والقبلات كورونا فى أستراليا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان اليوم السبت أنها ستعيد فرض قيود أشد صرامة على التجمعات العامة وفي المنازل بعد تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا تفوق العشرة لليوم الرابع على التوالي.

وانتقد دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا السكان لتجاهلهم إرشادات التواصل الاجتماعي بالقيام بسلوكيات مثل العناق وتبادل القبلات، مؤكدا إعادة فرض قيود مثل وضع حد أقصى للتجمع يقتصر على خمسة أشخاص للزيارات المنزلية وعشرة في التجمعات العامة.

وتتناقض هذه الإجراءات، التي ستُطبق اعتبارا من يوم الاثنين وتستمر حتى 12 يوليو ، مع إجراءات تخفيف القيود التي طُبقّت اعتبارا من بداية الشهر الجاري وسمحت بتجمعات منزلية وعامة تصل إلى 20 شخصا.

وأعلن مسؤولو الولاية اليوم السبت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها إصابات في أسر عقدت تجمعات وبين عاملين في فندق يخضع فيه المسافرون لحجر صحي.

 


استراليا

كورونا

فيروس

ولايات أستراليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

قبل ساعات من انطلاق امتحان الثانوية.. 20 نصيحة هامة للطلاب

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

الصحة لـ"المخالطين لحالات كورونا": يجب قياس درجة حرارتك كل 8 ساعات

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

عضو بالأطباء: وفاة استشارى أنف وأذن بكورونا.. وارتفاع العدد لـ81 شهيدا

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

متظاهرون يسقطون تمثال جورج واشنطن ويشعلون النار برأسه فى أوريجون الأمريكية

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

المالية: توحيد برامج القطاع الصحى للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

السكة الحديد: مستمرون فى تطبيق قرار تغريم الركاب مستقلى القطارات بدون كمامة

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين غدا بعد 90 يوما من الإغلاق

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

محكمة الأسرة تلزم زوجة بدفع 90 ألف بدل مهر لاعتدائها على زوجها بالضرب

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

وزير الكهرباء: الاعتماد على صور "شعاع" لقراءة العداد فى حل شكاوى الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة