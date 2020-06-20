وكيل الأزهر: إنشاء غرفة معلومات لتقديم الدعم للمعلمين المستهدفين للترقى

كتب لؤى على

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن اختبارات معلمي الأزهر الشريف المستهدفين للترقي للعام 2019/2020م، ستعقد في الفترة من 1/7/2020 وحتى يوم 16/7/2020م وذلك طبقاً للجدول المعد والمنشور على بوابة الأزهر الإلكترونية، لجميع المناطق الأزهرية، باستثناء معلمين منطقة شمال سيناء يمكنهم أداء الامتحان طوال تلك المدة المذكورة، إضافة إلى إتاحة يوم الأحد الموافق 19/7/2020، لمن تخلف عن أداء الامتحان، لافتاً إلى أن الاختبارات ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء، ومدة اختبار كل معلم خمس وثلاثون دقيقة فقط.

وأشار إلى أن الامتحان سيعقد هذا العام لأول مرة بنظام الامتحان عن بعد، وذلك عن طريق دخول المعلم على بوابة الأزهر الإلكترونية لأداء الامتحان من أي مكان متاح به إنترنت سواء من المنزل أو غيره، وذلك من خلال جهاز الحاسب الآلي أو الموبايل، لافتا إلى أن المعلم يمكنه حالياً الدخول رابط الاختبار التالي : http://exams.azhar.gov.eg، من خلال إدخال رقم الكادر والرقم القومي والرقم السري الخاص به، حتى يتمكن من معرفة موعد الامتحان، وللتأكد من فاعلية رقم الكادر والرقم السري الخاص به.

وأوضح وكيل الأزهر، أن الأزهر الشريف أطلق صفحة إلكترونية خاصة على بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة معلومات وتلقى الاستفسارات عن طريق الخط الساخن 19493، من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري وحتى انتهاء أعمال الاختبارات في الفترة من الأحد للخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بهدف تقديم الدعم الكامل والإجابة على استفسارات المعلمين المستدفين للترقي هذا العام.