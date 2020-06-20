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وفاة 9 أشخاص جراء الحر الشديد بموريتانيا

السبت، 20 يونيو 2020 11:02 م
وفاة 9 أشخاص جراء الحر الشديد بموريتانيا درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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توفى 9 أشخاص ببلدة المداح التابعة لمدينة أدرار شمال موريتانيا يوم الخميس، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية، ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الطبيب الرئيسي بمستشفى مدينة أوجفت محمد غالى، قوله إن تسعة أشخاص من بينهم سبعة مسنين قضوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بلدة المداح.

وطالب المسؤول الصحى السكان بحسب " روسيا اليوم" بضرورة الإكثار من السوائل خلال هذه الفترة من السنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.

وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا موجة حر خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية.


درجات الحرارة

الطقس

موريتانيا

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