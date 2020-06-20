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وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول

السبت، 20 يونيو 2020 09:45 ص
وصول 4 رحلات طيران استثنائية تقل 858 من العالقين بـ 3 دول مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 858 من المصريين العالقين بالمملكة العربية السعودية، والكويت، والامارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة الخطوط السعودية قادمة من مدينة جدة على متنها 275 راكب ، و وصلت ايضا رحلة شركة النيل للطيران القادمة ايضا من مدينة جدة وتقل 166 راكب، واستقبل المطار رحلة شركة اير كايرو القادمة من الكويت والتي تقل 174 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة العربية للطيران قادمة من مدينة الشارقة بالامارات اقلت 243 مصريا.
 
 
ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 

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