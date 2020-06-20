اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير النقل المغربى يعلن استئناف النقل بين المدن الخميس المقبل

السبت، 20 يونيو 2020 08:21 م
وزير النقل المغربى يعلن استئناف النقل بين المدن الخميس المقبل شوارع المغرب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فى المغرب، إن حركة الطيران الداخلي ونقل المسافرين بين المدن ستعود للعمل الخميس المقبل، بعد توقف بسبب حالة الطوارئ. 
 
وأوضح الوزير في تعليقات على تدوينة على صفحته الرسمية، أن هذه الإجراء يدخل "في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف الحجر الصحي”، مبرزا أن النقل السككي أيضا سيستأنف عمله.
 
وأضاف أن التنقل بين منطقتي التخفيف 1 و2 سيكون محددا بشروط، هي التنقل لغرض إداري أو مهني أو الحصول على رخصة استثنائية.
وأبرز أن التوفر على ورقة خلو من المرض ليسا شرطا لتنقل المواطنين بين المدن. وأشار الوزير الى أن فتح الحدود بين المغرب والدول الأخرى مسألة وقت، وأن ذلك سيكون قريبا.
 
وكان الوزير اعمارة قد صرح في التدوينة أنه ابتداء من اليوم 20 يونيو 2020، تستأنف حركية رجال البحر من و إلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، والتي ستحرص مع كل السلطات المعنية وكافة المتدخلين، على الالتزام التام للجميع بكل الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا”. ورد الوزير على مجموع تساؤلات المعلقين، معلنا استئناف عمل النقل السككي والطرقي. :
 

المغرب

النقل

كورونا

وزراه النقل المغربى

نقل المسافرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنشر فيديو يكشف استعدادات استقبال امتحانات الثانوية العامة

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

إصابة 6 من منظمى حملة ترامب الانتخابية فى مدينة تولسا بكورونا

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

عبلة الكحلاوى فى أحدث تسجيل صوتى بعد شائعة وفاتها: "أمكم بخير وبحبكم أوى"

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

الصحة: تسجيل 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة وتعافى 399 مصابًا

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ88 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

مجلس مشايخ ترهونة يؤكد ضرورة البدء الفورى فى تطبيق ما جاء بخطاب الرئيس السيسى

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

الخارجية السودانية: نرفض أى تحرك أحادى ببدء ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

جواً.. السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي لمدينة العلمين الجديدة

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر توجه رسالة لمتابعيها: ابق هادئا وإيجابيا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

مدارس الثانوية العامة والأزهرية فى حماية رجال الشرطة.. تمركزات أمنية بمحيط اللجان للتصدى لكل صور الخروج عن القانون.. تأمين نقل أوراق الأسئلة والتعامل بحسم مع تجمعات أولياء الأمور خارج المدارس لمجابهة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة