وزير النقل المغربى يعلن استئناف النقل بين المدن الخميس المقبل

وكالات

قال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فى المغرب، إن حركة الطيران الداخلي ونقل المسافرين بين المدن ستعود للعمل الخميس المقبل، بعد توقف بسبب حالة الطوارئ.

وأوضح الوزير في تعليقات على تدوينة على صفحته الرسمية، أن هذه الإجراء يدخل "في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف الحجر الصحي”، مبرزا أن النقل السككي أيضا سيستأنف عمله.

وأضاف أن التنقل بين منطقتي التخفيف 1 و2 سيكون محددا بشروط، هي التنقل لغرض إداري أو مهني أو الحصول على رخصة استثنائية.

وأبرز أن التوفر على ورقة خلو من المرض ليسا شرطا لتنقل المواطنين بين المدن. وأشار الوزير الى أن فتح الحدود بين المغرب والدول الأخرى مسألة وقت، وأن ذلك سيكون قريبا.

وكان الوزير اعمارة قد صرح في التدوينة أنه ابتداء من اليوم 20 يونيو 2020، تستأنف حركية رجال البحر من و إلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، والتي ستحرص مع كل السلطات المعنية وكافة المتدخلين، على الالتزام التام للجميع بكل الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا”. ورد الوزير على مجموع تساؤلات المعلقين، معلنا استئناف عمل النقل السككي والطرقي. :