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وزير الأوقاف: ديننا يأمر بالأخذ بالأسباب وصناعة الحضارة وأن نكون أمة قوية

السبت، 20 يونيو 2020 05:00 ص
وزير الأوقاف: ديننا يأمر بالأخذ بالأسباب وصناعة الحضارة وأن نكون أمة قوية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المال نعمة من نعم الله ، وشكره نعمة أخرى من نعمه سبحانه، مستشهدا بقول أحد الصالحين:"كلما أنعم الله (عز وجل) عليَّ بنعمة ثم وفقني لشكرها أدركت أن الشكر نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد ، فبالشكر تزيد النعم".

وأضاف جمعة في كتابه "حديث الروح": "يقول الحق سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"(إبراهيم: 7) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ , قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ"(سنن الترمذي) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم): " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا " (متفق عليه) .

واستطرد جمعة:"فشكر المال يكون في أداء حق الله فيه ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ "(سنن الترمذي)".

ومما يؤكد أن المال بحقه وحله نعمة من نعم الله وفضل منه سبحانه يؤتيه من يشاء ، قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا "(متفق عليه)، مما جعل بعض العلماء يقررون أن حال الغني الشاكر خير من حال الفقير الصابر ؛ لأن ديننا دين العمل والإتقان.. دين الأخذ بالأسباب وعمارة الكون وصناعة الحضارة ، ولا يكون ذلك إلا بأمة قوية في اقتصادها وسائر جوانب حياتها، بدليل أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قد أكد لنا أن "اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" فَاليَدُ العُلْيَا: هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى: هِيَ السَّائِلَةُ.(متفق عليه).

واختتم وزير الأوقاف:"على أننا نؤكد أن شكر النعمة إنما يكون من جنسها، فشكر الغنى هو الإنفاق في سبيل الله؛ فالشكر عمل وليس قولا فقط؛ حيث يقول الحق سبحانه: " اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" (سبأ: 13)".

 


شكر النعمة

وزير الأوقاف

الأوقاف

محمد مختار جمعة

حديث الروح

شكر الله

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