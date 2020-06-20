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وزارة العدل العراقية تؤكد خلو السجون من أى إصابات بفيروس كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 08:30 ص
وزارة العدل العراقية تؤكد خلو السجون من أى إصابات بفيروس كورونا الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، خلو السجون من أى إصابات بفيروس كورونا، وقال وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدى، فى تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن وزارته تؤكد خلو جميع السجون والمعتقلات التابعة لها من الإصابات بفيروس كورونا سواء للكبار أو الأحداث"، لافتا إلى أن عمليات التعقيم والتعفير تجري بشكل مستمر على مدار اليوم وبإشراف من منظمات وجهات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيق جميع آليات وشروط الوقاية.

وأضاف وكيل الوزارة أن وزارته أنجزت مشروع تأهيل وتجديد سجن بغداد المركزي بطاقة استيعابية 3 آلاف سجين ليكون سجناً نموذجياً بحسب المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على افتتاحه حال انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 حالة وفاة، مشيرة إلى إجراء السلطات العراقية لما يقرب من نصف مليون تحليل للكشف عن كورونا منذ ظهور المرض.

وأشارت وزارة الصحة العراقية فى بيان له إلى تسجيل 872 حالة شفاء من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، محذرة من أى تجمع بشرى سواء وليمة او حفلة او عزاء وما شاكل ذلك لأنه قد يكون أحد الحاضرين مصابا وتنقل العدوى لغيرك او تكتسب العدوى.

كان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد أعلن أمس الجمعة، البدء في تصنيع العقار الروسي لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا" في العراق، مشيرًا إلى أنه سيكون متوفرًا نهاية الأسبوع المقبل.
 
 

 


وزاره العدل العراقيه

كورونا

فيروس كورونا

السجون العراقيه

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