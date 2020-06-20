اليوم السابع
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هدى حميد مساعدا لمدير عام العلاقات العامة بالأوقاف

السبت، 20 يونيو 2020 01:13 م
هدى حميد مساعدا لمدير عام العلاقات العامة بالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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كلف اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف، الدكتورة هدى حميد بالقيام بمهام مساعد مدير عام العلاقات العامة لشئون المتابعة إلى جانب عملها مديرًا لإدارة الإعلام .
 
في سياق متصل أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بندب الشيخ عيد على خليفة  أحد أئمة مسجد عمرو بن العاص ( رضي الله عنه )  لتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون المراكز الإسلامية بالخارج  بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتي في ضوء خطة وزارة الأوقاف في الدفع بالشباب المتميز  في مفاصل العمل الدعوي والقيادي بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها . 
 
وكانت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنهت خدمة أحمد سعد إبراهيم عبد الرحمن والمشهور بأحمد الدمنهوري ، وذلك لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي ، وسفره للخارج دون إذن ، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته ، ومن تاريخه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف أو الجهات التابعة لها نهائيًا.
 

الأوقاف

وزارة الأوقاف

محمد مختار جمعة

اعلام وزارة الأوقاف

اخبار مصر

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