وأعرب قائد المنطقة الغربية العسكرية - في كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر المنطقة، بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح- "عن ترحيبه بالرئيس السيسي بأحد صروح القوات المسلحة الباسلة بين مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، حماة الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي التي يصطف رجالها بكل شموخ وكبرياء مؤكدين ولائهم لله والوطن فخورين بما يحملونه من أمانة الحفاظ على ترابهم المقدس، ثابتين على القسم الذي اقسموه بأن يكونوا دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدين للزود بأرواحهم لتبقى راية مصر عالية خفاقة".

وأضاف: "في إطار تفهمنا لمتطلبات الأمن القومي المصري والعربي ودور قواتنا المسلحة الرائد في تحقيقه، وكما عاهدنا سيادتكم كنا وسنظل، دوما طليعة هذه الأمة في تحقيق أمنها القومي في ظل الثقة العالية التي يضعها الشعب المصري في قواته المسلحة".

وتابع: "أنه امتدادا لتنفيذ المنطقة الغربية العسكرية الأنشطة التدريبية، فقد اشتركت المنطقة في المناورة الاستراتيجية قادر 2020 بتنفيذ 18 نشاط تدريبي واصطفاف القوات بـ6 قواعد عسكرية والتي عكست ما وصلت إليه قواتنا المسلحة تسليحا وتدريبا وانضباطا، وهذا ما أدى لتعاظم نتائج إجراءات التأمين لحدودنا الشمالية الغربية".

وأشار قائد المنطقة الغربية العسكرية إلى أنه "إدراكا لحجم المخاطر والتهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربية، يؤكد رجال المنطقة أنهم دائما في أعلى درجات الاستعداد القتالي وأنهم على يقظة تامة بكل ما يحاط بهم من تهديدات وجهوزية تامة لتنفيذ كافة المهام".

وقال "السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة.. اسمحوا لي أن أتقدم لسيادتكم والقيادة العامة للقوات المسلحة بمزيد من الشكر والعرفان على الثقة الغالية بتكليفي تولي قيادة المنطقة الغربية العسكرية وأتوجه بالشكر للسيد القائد العام للقوات المسلحة على التوجيهات السديدة والدعم اللامحدود والتواصل المستمر مما انعكس على ارتفاع الكفاءة القتالية للمنطقة والروح المعنوية العالية للقوات.. كما أتوجه بالشكر والامتنان للسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وللقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئيسية وجميع الهيئات والإدارات وأتقدم بشكر خاص لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجيع الأجهزة الأمنية على الدعم المعلوماتي المتواصل.. وكل هذا الدعم أدى لوصول المنطقة الغربية العسكرية للمستوى المتميز في تنفيذ المهام وهذا ما ستلمسونه سيادتكم اليوم من خلال تفقد قاعدة براني العسكرية وقوات الدعم من الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات المظلات والصاعقة.. وأيضا باقي القواعد العسكرية للمنطقة بكل من السلوم وحباطة وبئر الخمسة ومطروح وسيوة على نفس درجة الجاهزية وفي أعلى درجات الاستعداد القتالي والروح المعنوية العالية لتظل راياتنا عالية خفاقة".

وأضاف "أما الشكر الواجب تقديمه فلرجال المنطقة الغربية العسكرية الذين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط العسكري متسلحين بعقيدة قتالية راسخة محافظين على ما لديهم من أسلحة ومعدات عاقدين العزم على تلبية نداء الوطن في كل وقت ومكان.. ولأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء للوطن.. وتحية إجلال لأبطال القوات المسلحة الذين يؤدون دورهم الوطني بكل اقتدار وشجاعة وفداء في مكافحة الإرهاب الأسود"

كما تقدم بالشكر لمحافظة وأهالي مطروح ومديرية الأمن على ما قدموه والعمل كالبنيان المرصوص قوة واحدة على قلب رجل واحد من أجل مصرنا الغالية.

وتابع: "السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نعاهدكم أن نظل جندا أوفياء لوطننا.. أمناء على مبادئ قواتنا المسلحة وقيمها.. عاملين على الارتقاء المستمر لأداء مهامنا المقدسة.. آخذين بكل أسباب التقدم والرقي وأن يظل ولائنا المطلق لمصر وشعبها العظيم.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".