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نقيب المعلمين للمشاركين بامتحانات الثانوية: الدولة سخرت كل امكانياتها لسلامتكم

السبت، 20 يونيو 2020 11:48 ص
نقيب المعلمين للمشاركين بامتحانات الثانوية: الدولة سخرت كل امكانياتها لسلامتكم خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، رسالة للمعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح والمراقبة والإدارة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، قائلا: أن المعلم هو نبراس العلم وعليه مسئولية كبيرة فى نهضة بلادنا الحبيبة، بجهود مخلصة تضع نصب أعينها بناء المجتمع، وحماية راية الوطن عالية خفاقة .
 
وقال نقيب المعلمين، فى بيان، أننا لن ننجح إلا إذا تضافرت الجهود المخلصة ، وكلنا شركاء في سفينة الوطن ، والمعلم مثل الطبيب والجندى على كاهله مسؤولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالى مصر ، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى ظل جائحة كورونا وضرورة التواجد فى اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة ، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب ، ومسئولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر ، والدولة سخرت كل امكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين فى الامتحانات معلمين وطلاب.
 
وأوضح الزناتى قائلا:  أذكركم بأن التعليم رسالة لا مهنة، قوامها الجهود المخلصة ، وضعوا نصب أعينكم أن الطلاب الذين يجلسون أمامكم على المقاعد أمانة فى أعناقكم، وهم في المستقبل القريب ، سيكملون مسيرة الوطن نحو غد مشرق ، فحافظوا عليهم ، وأضاف قائلا : أثق باخلاص المعلمين فى تأدية رسالتهم ، ونحن معكم فى النقابة العامة للمعلمين و 53 نقابة فرعية و 320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات فى خدمتكم ، مساندين لعملكم، لا منتقدين لجهودكم المخلصة، وأقول لكل أولياء الأمور والطلاب  قدروا جهود المعلمين والمعلمات، وساعدوهم في مهامهم، فكلنا شركاء والجميع مسؤول.
 
كما وجه خلف الزناتى جميع النقابات الفرعية بتوفير وسائل نقل مجانية للمشاركين فى أعمال تصحيح بعيده عن مقر سكنهم أو فى محافظات غير محافظات الإقامة ، وهو ماحدث بالفعل وأعلنت النقابات الفرعية عبر صفحاتها الإلكترونية مكان التجمع اليومى فى السادسة صباح كل يوم للامتحانات للانطلاق إلى اللجان، مع توفير كمامات ومطهرات.
 
 

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