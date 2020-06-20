اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة العاملين بغزل شبين الكوم تطالب بعودة العمل بنظام 3 ورديات

السبت، 20 يونيو 2020 11:12 م
نقابة العاملين بغزل شبين الكوم تطالب بعودة العمل بنظام 3 ورديات مصنع غزل ونسيج - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت نقابة العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، بعودة العمل مرة أخرى بالشركة بنظام الورديات، وذلك بعد غلق الشركة بقرار من مجلس الإدارة لعدم موافقة العمال على العمل بنظام 3 ورديات.

وأكد حمدي نصار رئيس نقابة العاملين بالشركة، أنه إجتمع مع مجلس الإدارة وطالبهم بعودة العمل مرة أخرى، وإلغاء قرار الإيقاف بعد مطالبة العاملين له بعودة العمل بنظام الورديات الثلاث، موضحًا أن الشركة كانت قد قررت خلال الأشهر الأخيرة تخفيف العمالة في ظل انتشار فيروس كورونا تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء لمدة 3 أشهر وحتى قبل غلق الشركة مباشرة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين، فى بيان له اليوم أنه مع زيادة مديونيات الشركة والتي وصلت لـ20 مليون جنيه في ظل أزمة كورونا، قررت الإدارة عودة العمل بكامل قوة الشركة بنظام الورديات الثلاث، الأمر الذي وافق عليه 90% من العاملين، خاصة مع توفير الإجراءات الاحترازية اللازمة من تركيب بوابات تعقيم وصرف الكمامات للموظفين.

وأوضح "نصار" أن عددًا من الرافضين حرضوا على عدم العمل، ما اضطر الشركة لإغلاق المصنع.

وتابع "نصار"، أنه تم عرض قرار الإغلاق على الجهات المختصة، مع حصول العاملين على المرتب الأساسي، كما تم مطالبة الرافضين للحضور بالجلوس في المنازل والحصول على المرتب الأساسى، ولكنهم حرضوا الجميع ورفضوا العمل.

وأكد أن الشركة أصبحت تنتج في ظل أزمة كورونا ومع تخفيف العمل ما يقرب من 2 طن غزل، وهو رقم ضعيف جدًا مقارنة بالإنتاج الطبيعي والذى يقدر بعشرين طنًا.

وأوضح أن الشركة كانت تصدر 90% من الناتج إلى الخارج وتوجه الباقي إلى السوق المحلى، ولكن فى ظل أزمة كورونا يتم تصدير جميع الناتج إلى الخارج لما تتميز به الشركة من سمعة جيدة في المجال، مؤكدا أن الشركة لا بد أن تزيد من عملها في ظل ما تسهم به من توفير العملة الصعبة  للدولة المصرية.

وأكد "نصار" أن الشركة وفرت الماكينات التي ستنتج الكمامات، لإضافة نشاط جديد للشركة لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الشركة بإمكانها إنتاج 100 ألف كمامة يومية وبأقل مجهود، وبواقع 3 ملايين كمامة شهريًا.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

عزل شبين الكوم

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية: انتظام العمل بمصنع غزل شبين الكوم

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 02:26 م

أمن المنوفية والقوى العاملة ينهيان إضراب عمال غزل شبين الكوم

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 02:18 م

بالصور.. المظاهرات الفئوية تضرب المحافظات.. عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق.. والقيادات الأمنية تقنعهم بالوقوف داخل الشركة.. وعمال "مصر للألمونيوم" بقنا يواصلون الاعتصام للمطالبة بصرف الأرباح

الإثنين، 28 ديسمبر 2015 03:18 م

عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق بالمدينة وقيادات الأمن تتدخل لتهدئتهم

الإثنين، 28 ديسمبر 2015 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة