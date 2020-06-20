نقابة العاملين بغزل شبين الكوم تطالب بعودة العمل بنظام 3 ورديات

المنوفية - محمد فتحى

طالبت نقابة العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، بعودة العمل مرة أخرى بالشركة بنظام الورديات، وذلك بعد غلق الشركة بقرار من مجلس الإدارة لعدم موافقة العمال على العمل بنظام 3 ورديات.

وأكد حمدي نصار رئيس نقابة العاملين بالشركة، أنه إجتمع مع مجلس الإدارة وطالبهم بعودة العمل مرة أخرى، وإلغاء قرار الإيقاف بعد مطالبة العاملين له بعودة العمل بنظام الورديات الثلاث، موضحًا أن الشركة كانت قد قررت خلال الأشهر الأخيرة تخفيف العمالة في ظل انتشار فيروس كورونا تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء لمدة 3 أشهر وحتى قبل غلق الشركة مباشرة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين، فى بيان له اليوم أنه مع زيادة مديونيات الشركة والتي وصلت لـ20 مليون جنيه في ظل أزمة كورونا، قررت الإدارة عودة العمل بكامل قوة الشركة بنظام الورديات الثلاث، الأمر الذي وافق عليه 90% من العاملين، خاصة مع توفير الإجراءات الاحترازية اللازمة من تركيب بوابات تعقيم وصرف الكمامات للموظفين.

وأوضح "نصار" أن عددًا من الرافضين حرضوا على عدم العمل، ما اضطر الشركة لإغلاق المصنع.

وتابع "نصار"، أنه تم عرض قرار الإغلاق على الجهات المختصة، مع حصول العاملين على المرتب الأساسي، كما تم مطالبة الرافضين للحضور بالجلوس في المنازل والحصول على المرتب الأساسى، ولكنهم حرضوا الجميع ورفضوا العمل.

وأكد أن الشركة أصبحت تنتج في ظل أزمة كورونا ومع تخفيف العمل ما يقرب من 2 طن غزل، وهو رقم ضعيف جدًا مقارنة بالإنتاج الطبيعي والذى يقدر بعشرين طنًا.

وأوضح أن الشركة كانت تصدر 90% من الناتج إلى الخارج وتوجه الباقي إلى السوق المحلى، ولكن فى ظل أزمة كورونا يتم تصدير جميع الناتج إلى الخارج لما تتميز به الشركة من سمعة جيدة في المجال، مؤكدا أن الشركة لا بد أن تزيد من عملها في ظل ما تسهم به من توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

وأكد "نصار" أن الشركة وفرت الماكينات التي ستنتج الكمامات، لإضافة نشاط جديد للشركة لمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن الشركة بإمكانها إنتاج 100 ألف كمامة يومية وبأقل مجهود، وبواقع 3 ملايين كمامة شهريًا.