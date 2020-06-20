نجل محمد على كلاى.. والدى كان يكره العنصرية ورغم ذلك كان سيقف ضد الاحتجاجات الأخيرة

ذكى مكاوى

أدلي نجل أسطورة الملاكمة محمد على بتصريحات مثيرة مؤخراً حول الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة حيث تحدث لصحيفة The Post بشأنها ورد على سؤال حول موقف والده تجاهها لو كان حياً ليؤكد علي أن والده ورغم كرهه للعنصرية بكافة أشكالها إلا أنه لم يكن ليساند ما يحصل حالياً من تخريب وعنف واصفاً المحتجين بأنهم أشبه بالشياطين حيث قال أن والده كان ليؤمن بعدم إزهاق أية أرواح أثناء المطالبة بالحقوق، وهو الأمر الذى لا يحصل حالياً حيث يسعي الكثيرون إلي الحرق والتخريب والقتل أيضاً رافعين شعار مواجهة العنصرية.



محمد على

كما أضاف بشأن مقتل جورج فلويد قائلاً : "بالتأكيد الشرطي أخطأ أثناء قيامه بعمله، ولكن هل معني ذلك قتل آخرين بحجة هذا الخطأ وإِشعال النيران لهذا السبب، بالتأكيد هذا امر جنوني وأشبه بما يقوم به الإرهابيون".

وكانت نشرت وكالة أنباء رويترز صباح اليوم مجموعة من الصور، لاحتجاجات ضد العنصرية فى بودابست بالمجر، للتنديد بمقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بمدن أوروبية وآسيوية للتعبير عن تأييدهم للاحتجاجات الأمريكية ضد وحشية الشرطة.

وتعكس الاحتجاجات المستمرة التي انتشرت في أنحاء العالم تصاعد الغضب إزاء معاملة الشرطة للأقليات وهو الأمر الذي أثاره مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا.