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منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السبت، 20 يونيو 2020 11:18 م
منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر الرئيس السيسي
كتبت هدى أبو بكر

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قال عادل الفايدى، رئيس لجنة التواصل الاجتماعى المصرية الليبية، إنه ليس غريبا على مصر إن تأخذ هذا الموقف المساند للأشقاء العرب ف كل مكان، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه رسائل واضحة وصريحة، فى كلمته اليوم، خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، سواء للمجتمع الدولى أو للدول الداعمة للارهاب.

وتابع الفايدى، خلال تغطية إخبارية من صالة أخبار اليوم السابع، قدمتها حور محمد، وأعدها تامر إسماعيل، إن أهم ما وجه من رسائل فى كلمة السيسى، هو إن المجتمع الدولى لا يملك الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء الصراع فى ليبيا، وهو ما يهدد أمن مصر، مضيفا: ونحن ننظر لمصر على إنها أكبر دولة عربية، فاليوم إذا كان هناك تهديدا على أمنها فهو يعنى تهديد للأمن العربى بالكامل.

وشدد على أن مصر تلعب دورا هاما وتبذل جهودا واضحة فى الأزمة الليبية من أجل إنهاء الصراع وحقن الدماء. وقال: نؤكد للعالم إن هناك علاقة خاصة تربط الشعب المصرى بالشعب الليبى، ليست علاقة جوار المتعارف عليها، لكنها علاقة من نوع خاص.

وأكد أن أى حل الأزمة الليبية لن يتم إلا وقد مر عبر البوابة المصرية. وقال الفايدى: مصر حققت نتائج إيجابية بشكل كبير فى حربها ضد الإرهاب، وكان لها دورا فى ضبط الوضع والاتزان فى المنطقة، أما عن الميليشيات الإرهابية ودعم بعض الدول له،، فإن هذه الدول تدعمها لتحقيق مصالح خاصة ومكاسب، وأن القبائل سوف تتصدى لها بكل حسم.

 


الرئيس السيسي

الأزمة الليبية

الدور المصري فى ليبيا

المنطقة العسكرية الغربية

اليوم السابع بلس

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