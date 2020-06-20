ممثل القبائل الليبية لـ"السيسي": نطالبكم بحماية بلادنا والحفاظ على ثرواتها

كتب محمد عبد العظيم

أكد ممثل القبائل الليبية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القبائل تثمن جهود الدولة المصرية فى حل الأزمة شعبا وقيادة فى الدعم اللامحدود، ووقوفها مع مجلس النواب الليبى والقوات المسلحة الليبية والقضاء على الإرهاب فى ليبيا، مشيرا إلى أن الاستعمار كان سببا فى تأخر الدولة الليبية.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، أن الاعتداء على العمالة المصرية فى مدينة ترهونة لا يمثل الشعب الليبى، متابعا نناشد كل مؤسسات العالم أن تقف مع الشعب الليبي ضد التدخلات الخارجية، وأن تقف بحزم على من يعتدى على الشعب الليبى.

وشدد على أن دولة ليبيا ذات سيادة ولا يحق لأى أحد أن يتدخل للحصول على ثرواتها.

وقال للرئيس السيسى: "نطالبكم بحماية ليبيا والحفاظ على ثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبى.. عاشت مصر.. وتحيا مصر وليبيا".