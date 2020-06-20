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معارض إيرانى بهولندا يتعرض لهجوم بطعنات.. فيديو وصور

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 م
معارض إيرانى بهولندا يتعرض لهجوم بطعنات.. فيديو وصور معارض إيرانى بهولندا يتعرض لهجوم بطعنات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعرض معارض إيرانى لهجوم بطعنات فى هولندا، وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى إنه يدعى صادق زاراز وهو ابن شقيقة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذى تم اغتياله فى فيينا عاصمة النمسا فى 1989.
 
 
 
 
ونقلت صحيفة هولندية محلية، اليوم السبت، عن أفراد عائلة معارض إيرانى قولهم، إنه أصيب بجروح خطيرة فى هجوم بسكين بمدينة ليواردن بشمال البلاد، وكان الرجل، الذى قالت صحيفة ليواردن كورانت إنه يدعى صادق زارزا، فر من إيران فى الثمانينيات، ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران.
 

 
 
وأكدت شرطة المدينة إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات أمس الجمعة، وقالت إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما، ويعيش فى روتردام. وذكرت الصحيفة أن المشتبه به مواطن إيراني. وأصيب الرجل بعدة طعنات ويعانى من جروح خطيرة لكن من المتوقع أن يتعافى.
 
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وكان الاتحاد الأوروبى، أمر فى يناير 2019 بعقوبات على إيران، بعدما قالت فرنسا والدنمرك وهولندا إن طهران دبرت لشن هجمات فى أوروبا تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون فى هولندا عامى 2015 و2017. ونفت طهران تورطها فى الهجمات المزعومة.

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