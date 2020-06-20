مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج 6 حالات شفاء من فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، عن خروج 6 من الحالات بالنزل عقب تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة.

وفى نفس السياق، تقدم المتعافون بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بنزل الشباب بالطود على دورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية ونفسية والترويح عنهم خلال فترة العزل، وشكروهم علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء نزل الشباب واحتفل الجميع بحالات الخروج.

وكان قد التقى "اليوم السابع" بالدكتور أحمد العديسى مدير فريق العزل بنزل الشباب بالطود، والذى أكد أن كل رجال الجيش الأبيض من الأطباء وفرق التمريض مرابطين داخل مستشفيات العزل حتى آخر نفس، وخروج آخر مصاب بعد شفائه من كورونا قريباً، حيث إن فريق العزل بنزل الشباب يسلك عدة طرق فى الدعم النفسى للمرضى، وهو الأهم عبر إجراء "التريض" بالملاعب الخلفية للنزل لاستنشاق الهواء الطلق والجلوس بالخضرة، وهو غير موجود بأى مكان آخر للعزل، كما أطلق مبادرة جديدة بجمع أرقام هواتف المرضى لعمل جروب على الواتس، وذلك لتسهيل الخدمات للمرضى وتوفير اللازم لهم على مدار الساعة.

وأضاف الدكتور أحمد العديسى مدير فريق العزل بنزل الشباب أن الحالة مستقرة لدى الغالبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا، ويتم تقديم الدعم المعنوى والطبى والنفسى لهم، موضحاً أن المدينة تتخذ نهجا منذ البداية وهو عدم خروج أى معافى إلا باستقباله من كل أفراد الإدارة الطبية بالعزل على البوابة لتشجيعه على حماية نفسه.



مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج 6 حالات شفاء (1)