اليوم السابع
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محافظ قنا : ملتزمون بإستقبال المواطنين وبحث شكواهم وحلها وفقا للقانون

السبت، 20 يونيو 2020 04:02 م
محافظ قنا : ملتزمون بإستقبال المواطنين وبحث شكواهم وحلها وفقا للقانون جانب من اللقاء
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لديها إلتزام نحو حل جميع المشاكل التى تؤرق حياة المواطنين لاسيما البسطاء منهم طبقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين جاء ذلك خلال لقاؤه اليومى مع المواطنين .

استمع الداودى والدكتور حازم عمر إلى شكوى كل مواطن على حده وتمت الإستجابة الفورية لعدد من الطلبات فيما تم احالة عدد من الشكاوى الأخرى إلى الجهات المختصة لفحصها ووضع الحلول المناسبة لها مؤكدين ان كل الشكاوى يتم فحصها بشفافية تامة .

ومن جانبهم ابدى المواطنين سعادتهم البالغة وقدموا عظيم شكرهم لمحافظ قنا ونائب المحافظ لما لمسوه من ترحيب وسعة صدر خلال الاستماع لشكواهم وحرصهما على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات وفرص العمل والعلاج على نفقة الدولة .

 من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات وأماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع ،مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

 

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محافظة قنا

اللقاء الجماهيرى

اللواء اشرف الداودي

شكاوى المواطنين

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