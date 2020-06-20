اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يتفقد لجان واستراحات الثانوية العامة.. صور

السبت، 20 يونيو 2020 01:15 م
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان واستراحات الثانوية العامة.. صور اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء
شمال سيناء- محمد حسين

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تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، وعددا من استراحات الملاحظين والمراقبين بمدينة العريش.

وأكد المحافظ فى بيان أعلنته محافظة شمال سيناء، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، مع فحص الطلاب قبيل دخول اللجان وتوفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، مع توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان، بجانب تعقيم اللجان واستراحات المراقبين بصفة مستمرة خلال فترة الامتحانات.

وأضاف المحافظ خلال جولته أنه تم تخصيص 6 سيارات مينى باص من ديوان عام المحافظة بالعريش، وذلك لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح من مدينة العريش الى لجان الامتحانات بمدينة الشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بمشاركه جميع المديريات ومجالس المدن، بجانب تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل لجان الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات فضلا عن تزويد استراحات المراقبين والملاحظين بوسائل المعيشة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

وشدد المحافظ على وجود مديرى المدارس فى لجان الامتحانات لتذليل أى عقبات وتلبية أى احتياجات أو مطالب لرؤساء اللجان، مع مغادرة المدارس قبل بدء الامتحانات بجانب توفير وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق داخل كل المدارس التى بها لجان امتحانية أو استراحات للملاحظين والمراقبين.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على أداء الامتحانات وعدم التجمع أمام اللجان لاتاحة الفرصة لآداء الامتحانات فى هدوء تام متمنيا ان تصل نسبة الحضور إلى مائة فى المائة.

من جانبه أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على أن الامتحانات يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح.

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية فى ادارت العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية ، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

 

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سيناء

العريش

امتحانات الثانويه العامه

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