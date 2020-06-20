محافظ القليوبية يتفقد المرحلة الثانية لرصف طريق طراد النيل ببنها

القليوبية نيفين طه

تفقد اليوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مركز وميدنة بنها والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسى للمحافظة أعمال تمهيد وتجهيز طريق طراد النيل بداية من مدرسة الفتح الخاصة بمدينة بنها وحتى قرية جمجرة لاستكمال رصفة وتطويره.

و وجه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات أو البروز المخالف بحرم الطريق بعرض 16 متر للبدء في وضع طبقة الأساس من قبل الشركة المنفذة لأعمال الرصف بتكلفة تصل الي 20 مليون جنيه .

كما وجه المحافظ خلال الجولة أيضا بمراجعة حرم الطريق من خلال نقل أعمدة الكهرباء وسرعة نقل المرافق في الأماكن التي ستحتاج الي أعمال حفر وتخفيض سطح الاسفلت لتحقيق الارتفاع المطلوب بالطريق أسفل كوبري الفحص والتنسيق التام بين جميع الأجهزة لنقل تلك المرافق بأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من رصف الطريق بقرى كفر سعد وميت راضي وجمجرة كمرحلة أولي من رصف طريق طراد النيل بتكلفة 14 مليون جنيه بطول 4 كيلو متر.