اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع أعمال القوافل العلاجية العاملة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

السبت، 20 يونيو 2020 05:49 م
محافظ القليوبية يتابع أعمال القوافل العلاجية العاملة ضمن مبادرة 100 مليون صحة محافظ القليوبية يتابع أعمال انطلاق القوافل العلاجية
القليوبية نيفين طه

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تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم  المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار (100 مليون صحة)، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية والتي انطلقت اليوم بمركز طبي عثمان بحي غرب شبرا الخيمة وغدا سوف تنطلق بمدينة بنها امام المركز الطبي العام وفي القناطر الخيرية بالمركز الطبي بالمنيرة وفي مدينة الخانكة بمركز الهادي الطبي وفي طوخ بالمركز الطبي بطوخ.

وتفقد المحافظ  مركز طبى عثمان بحى غرب شبرا الخيمة يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس حى غرب شبرا الخيمة والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة أن الهدف من القوافل المتنقلة دعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم ، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية التي تم تخصيصها للمحافظة.

وناشد المحافظ المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من تلك الواحدات لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)

 

 

 


100مليون صحة

القليوبية

اخبار مصر

مبادرة

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