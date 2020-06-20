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"محاصرون بسبب لقمة العيش".. تهديد موظفين كنديين فى قطر بالفصل حال السفر بسبب كورونا

السبت، 20 يونيو 2020 01:05 م
"محاصرون بسبب لقمة العيش".. تهديد موظفين كنديين فى قطر بالفصل حال السفر بسبب كورونا كلية نورث أتلانتك
كتب هيثم سلامة

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في جولة جديدة من عدم احترام الآخر واستغلال الظروف في ظل جانحة كورونا، كشفت شبكة التلفزيون الكندية CBC ، فصلا جديدا من التعامل السيئ مع العمالة بمختلف أنواعها، وباتت العنصرية والتجاهل وعدم مراعاة حقوق البشر، ممارسات طبيعية لحكومة الحمدين في الدولة القطرية، ويأتى الفصل الجديد منها تهديد الموظفين الكنديون بفرع كلية "نورث أتلانتك" في الدوحة، التابعة لكندا، بأنهم سوف يفقدون وظائفهم في حالة السفر وعدم استطاعتهم الرجوع مرة أخرى في الوقت المحدد.  

نورث أتلانتك (2)
 
وذكرت شبكة التلفزيون الكندية CBC ، عبر موقعها أن الموظفين الكنديون في قطر، يشعرون بأنهم محاصرون في الدولة الاستبدادية ، التي لديها أعلى معدل للفرد من عدوى COVID-19 في العالم ، بسبب توجيه جديد من رئيس الكلية، وسط تهديدات بخسارة وظائفهم في حال سفرهم إلى بلداهم وعدم عودتهم في الوقت المحدد، دون مراعاة الظروف الحالية من تعليق طيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث العديد من الموظفين إلى CBC News بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، خوفًا من فقدان الوظيفة أو الانتقام من الحكومة القطرية وكتب أحد الموظفين في رسالة بريد إلكتروني ، أن العيش في بلد لديه  منذ أسابيع ، أعلى عدد للفرد من حالات كورونا في العالم أمر مرهق للغاية، والعديد من موظفي جامعة كلية "نورث أتلاتنك" حريصون على المغادرة خلال الصيف".

نورث أتلانتك (1)

وأوضح التقرير، أن الكلية مملوكة للدولة ولديها 650 موظف و 4500 طالب و معظم الموظفين من أصحاب الجنسية الكندية، والكثير منهم معارون.

وأشار التقرير، أنه عادة ما يعود معظم الموظفين إلى منازلهم في الصيف ، لتجنب درجات الحرارة التي تصل غالبًا إلى 40 درجة مئوية، وعندما اقترب الفصل من نهايته، أخبرتهم إدارة الكلية أنهم قد يواجهون إمكانية الحصول على إجازة بدون أجر إذا لم يتمكنوا من العودة إلى قطر عندما يبدأ العام الدراسي.

وردا على رسالة إلى جميع الموظفين من رئيسة فرع الجامعة الكندية إليزابيث كيد ،  ردا على سؤال حول مغادرة قطر، كتبت :"إذا اتخذت قرار مغادرة البلد ولم تعد أو لا تستطيع العودة إلى العمل في الوقت المتوقع ، فقد يتم إنهاء عقد التوظيف الخاصة بك."

 

 

 

 


كندا

شبكة التلفزيون الكندية CBC

كلية نورث أتلانتك

الدوحى

قطر

كورورنا

كورونا نيوز

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