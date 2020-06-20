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متظاهرون يرشون مبنى الصحة الفرنسية بالأحمر تضامنا مع المتوفين بكورونا..فيديو

السبت، 20 يونيو 2020 05:07 م
متظاهرون يرشون مبنى الصحة الفرنسية بالأحمر تضامنا مع المتوفين بكورونا..فيديو تظاهرات فى فرنسا
كتب: أحمد علوى

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قام متظاهرون في فرنسا، السبت، برش مبنى وزارة الصحة بطلاء أحمر، في إشارة رمزية لدماء من توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا والاحتجاج على تردي ظروف العمل بالنسبة للعاملين في مجال الصحة العامة، وقالت أوريلي تروف المتحدثة باسم جماعة (أتاك) التي نظمت الاحتجاج: "على مدى سنوات والعاملون في قطاع الصحة يحذروننا من شح الموارد فيما يتعلق بالموظفين والأسرة والمعدات التي تمكنهم من رعاية الناس بشكل لائق".

كما وضع المحتجون على وزارة الصحة، لافتة ضخمة على شكل وسام أطلقوا عليها اسم “وسام الاحتقار” لتسليط الضوء على ما وصفوه بإخفاق الحكومة في الاستماع إلى مخاوف العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قررت دفع مكافأة قدرها 1500 أورو (1676 دولاراً) للعاملين في مجال الصحة في القطاع العام، اعترافاً بدورهم أثناء تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر الكثير من العاملين في القطاع بأن على الحكومة عمل المزيد من أجلهم. واندلعت أعمال عنف الأسبوع الماضي في مظاهرة أخرى نظمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في باريس.

وفي مظاهرات أخرى في فرنسا، تجمع حشد في باريس، السبت، للاحتجاج على العنصرية ومزاعم عن عنف الشرطة مع السود وأبناء الأقليات العرقية.

 


فرنسا

الصحة الفرنسية

كورونا

اخبار العالم

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