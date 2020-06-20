مبادرة شبابية.. تجهيز أول مقر للعزل الميدانى لمصابى كورونا بالبحيرة (صور)

البحيرة - ناصر جودة

أطلق عدد من شباب مدينة الرحمانية بالبحيرة مبادرة لتجهيز أول مقر للعزل الميدانى لمصابى فيروس كورونا، حيث قام المؤسسون بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتجهيز المقر بمركز شباب المدينة بالجهود الذاتية.

من جانبه أكد أحمد العوجى أحد منسقى مبادرة العزل الميدانى عدم قدرة الكثير من الأهالى المصابين بفيروس كورونا تطبيق منظومة العزل المنزلى بشكل صحيح وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة مما سيزيد من انتشار الوباء بشكل كبير.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الرحمانية برئاسة المهندس هشام عابدين وكذلك مديرية الشباب والرياضة لإقامة مخيم داخل المساحات الخالية بمركز شباب المدينة لتجهيزه كمقر للعزل الميدانى.

فيما أكد الدكتور تامر أبو الحارس أحد منسقى المبادرة أنه تم تجهيز 49 سريرا، منها 19 سريرا داخل مقر مركز الشباب و30 سريرا أخر داخل المخيم الميدانى.

وأضاف أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية والمعيشية للمصابين داخل مقر العزل الميدانى بالجهود الذاتية عن طريق التبرعات المادية والعينية، كما تم توفير الرعاية الطبية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالمخيم الميدانى.

وقال أحمد البقلى أحد مؤسسى المبادرة إنه تم تجهيز مقر العزل الميدانى وفقا للمواصفات القياسية تحت إشراف عدد من الأطباء المتطوعين لمتابعة الحالات المرضية بشكل يومى، مضيفا أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الطبية بالمحافظة لنقل الحالات الحرجة من المصابين إلى مستشفيات العزل الصحى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت عن خروج 43 شخصا من مستشفيات العزل والإحالة بعد شفائهم من فيروس كورونا ليصبح إجمالى عدد المتعافين 615 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

فيما أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.