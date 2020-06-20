اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يونيو 2020 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالرحمانية..

مبادرة شبابية.. تجهيز أول مقر للعزل الميدانى لمصابى كورونا بالبحيرة (صور)

السبت، 20 يونيو 2020 04:17 ص
مبادرة شبابية.. تجهيز أول مقر للعزل الميدانى لمصابى كورونا بالبحيرة (صور) تجهيز أول مقر للعزل الميداني فى البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق عدد من شباب مدينة الرحمانية بالبحيرة مبادرة لتجهيز أول مقر للعزل الميدانى لمصابى  فيروس كورونا، حيث قام المؤسسون بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتجهيز المقر بمركز شباب المدينة بالجهود الذاتية.

من جانبه أكد أحمد العوجى أحد منسقى مبادرة العزل الميدانى عدم قدرة الكثير من الأهالى المصابين بفيروس كورونا  تطبيق منظومة العزل المنزلى بشكل صحيح وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة مما سيزيد من انتشار الوباء بشكل كبير.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الرحمانية برئاسة المهندس هشام عابدين وكذلك مديرية الشباب والرياضة لإقامة مخيم داخل المساحات الخالية بمركز شباب المدينة لتجهيزه كمقر للعزل الميدانى.

فيما أكد الدكتور تامر أبو الحارس أحد منسقى المبادرة أنه تم تجهيز 49 سريرا، منها 19 سريرا داخل مقر مركز الشباب و30 سريرا أخر داخل المخيم  الميدانى.

وأضاف أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية والمعيشية للمصابين داخل مقر العزل الميدانى بالجهود الذاتية عن طريق التبرعات المادية والعينية، كما تم توفير الرعاية الطبية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالمخيم  الميدانى.

وقال أحمد البقلى أحد مؤسسى المبادرة إنه تم تجهيز  مقر العزل الميدانى وفقا للمواصفات القياسية تحت إشراف عدد من الأطباء المتطوعين لمتابعة الحالات المرضية بشكل يومى، مضيفا أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الطبية بالمحافظة  لنقل الحالات الحرجة من المصابين إلى مستشفيات العزل الصحى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت عن خروج 43 شخصا من مستشفيات العزل والإحالة بعد شفائهم من فيروس كورونا ليصبح  إجمالى عدد المتعافين 615 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

فيما أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

 

IMG-20200620-WA0001
 
 
IMG-20200620-WA0008
 
 
IMG-20200620-WA0010
 
 
IMG-20200620-WA0016

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

فيروس كورونا

صحة البحيرة

عزل ميدانى

الرحمانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ87 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

اليوم .. ذكرى رحيل الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة مساء الغد

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

ارتفاع حالات الشفاء لمصابى كورونا فى المدينة الشبابية بالطود بالأقصر لـ180

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

اليوم.. بدء تقديم الأوراق المطلوبة لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

السياحة: الفنادق ملتزمة بالتكفل بالحجر الصحى والإعاشة للسائح المصاب بكورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و79 وفاة

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

وزير الاتصالات: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة عبر ATM

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

سامح شكرى: تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى حول السد غير لائقة واتهاماته غير مقبولة

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزير الخارجية: سنتقدم بطلب ضد أثيوبيا فى مجلس الأمن

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: كورونا أصبح أقل حدة.. وارتفاع نسب الوفيات بسبب الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة